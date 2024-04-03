شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأونروا يطالب إسرائيل بتغيير سياستها لمواجهة المجاعة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إن تجنب حدوث المجاعة التي هي من صنع البشر في غزة، يعد تحديا هائلا في ظل غياب الإرادة السياسية. وفق مركز اعلام الامم المتحدة

وفي حسابه على حسابة الرسمي علي منصة ( إكس) قال لازاريني إن قتل عاملي إغاثة في غزة أمس من منظمة المطبخ المركزي العالمي ومنع وكالة الأونروا من الانضمام إلى قوافل الإغاثة المتجهة إلى شمال القطاع، بما في ذلك إلى مستشفى الشفاء ، يظهر ضرورة إحداث تغيير كامل في السياسات من الحكومة الإسرائيلية.

وحدد لازاريني عدة خطوات لإنقاذ الأرواح وتجنب حدوث المجاعة، وهي: وقف إطلاق النار فورا، فتح مزيد من المعابر البرية والسماح للأونروا وهي الوكالة الرئيسية التي تقدم الخدمات المنقذة للحياة بالوصول إلى الشمال بدون تأخير.

وقال المسؤول الأممي "إن الوقت ليس في صالحنا، وإن المدنيين الفلسطينيين في غزة لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك".