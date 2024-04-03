شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 30 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم الصحفية أسماء هريش، ووالدة الشهيد أحمد هلال غيظان، إضافة إلى أسرى سابقين، وعدد من عمال غزة، فى مدينة رام الله.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في مُحافظتي القدس، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على مُحافظات، الخليل، وبيت لحم، وطوباس، وجنين، وقلقيلية، وأريحا.

وأضافا إلى أن الاحتلال واصل تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، رافقها عمليات تخريب وتدمير في المنازل، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

وترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 7990، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

تأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

وتشمل المُعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.