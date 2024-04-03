الخليج اليوم .. السعودية.. تحية رئيس الوزراء الإسباني للأمير محمد بن سلمان تثير تفاعلا كبيرا (صورة)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أثارت تحية رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر إحناء رأسه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة من استقبال ولي العهد السعودي لرئيس الوزراء الإسباني، وانحناء الأخير تحية للأمير، حيث كتب أحدهم معلقا: "عظيمة تفاصيل هذه الالتقاطة لسمو سيدي ولي العهد خلال مراسم استقبال دولة رئيس الوزراء الإسباني"، وأضاف آخر: "شموخ مستدام".

وأمس الثلاثاء، استقبل الأمير محمد بن سلمان، بيدرو سانشيز، في الديوان الملكي بقصر السلام، وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الجانبين "ناقشا التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية".

هذا وأكد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الإسباني على أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة والالتزام بالقوانين الدولية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون تأخير.

المصدر: "واس"