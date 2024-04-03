شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تشكر مصر على تسهيل نقل جرحى فلسطينيين من غزة لتلقى العلاج فى مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية فى سلطنة عمان اليوم /الأربعاء/ عن شكرها للدولة المصرية، على التسهيلات التي وفرتها لنقل جرحى فلسطينيين من قطاع غزة إلى السلطنة لتلقي العلاج.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العمانية إنه وصل إلى سلطنة عُمان مساء اليوم، عدد من الفلسطينيين المصابين نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ لتلقي العلاج.