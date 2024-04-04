شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تطالب الاحتلال بعدم عسكرة المرافق الطبية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت منظمة الصحة العالمية كيان الاحتلال الإسرائيلي بعدم استهداف المرافق الصحية أو عسكرتها، وتوفير البيئة الآمنة للقيام بمهامهم، ووضع آليات شفافة لمرور القوافل الإنسانية، لمنع تكرار هذه الحوادث المفزعة من جديد.

وطالبت أيضًا بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة.

مقتل 7 عاملين إنسانيين

وقال مديرعام منظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم: إن مقتل 7 عاملين إنسانيين في أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح وإطعام الناس الذين يعانون الجوع، وتوصيل الإمدادات الغذائية للمرضي والعاملين الصحيين في المستشفيات أمر خطير.

وأشار إلى أن مستشفى الشفاء خرج عن العمل بشكل كامل بعد الدمار والأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الأعمال العسكرية.



ودعا إلى فتح المزيد من المعابر للمرور الآمن للمساعدات، بما في ذلك إلى شمال غزة، وعدم تعطيل الإمدادات الإغاثية عند نقاط التفتيش الذي يعوق إنقاذ الأرواح ويؤخر المهام التالية.

906 هجمات على المرافق الطبية

وكانت منظمة الصحة العالمية وثقت منذ بدء الحرب قبل 6 أشهر 906 هجمات على المرافق الطبية في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان.