شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 7 أكتوبر.. قوات الاحتلال تعتقل 7990 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 7990 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر الماضي.

وأشارت الهيئة الفلسطينية في تقرير لها، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء، 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بينهم صحفية ووالدة شهيد.

عمليات تخريب واسعة

وأوضحت الهيئة أن حملة الاعتقالات تركزت في القدس ورام الله، وترافق معها عمليات تخريب واسعة لممتلكات الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ترفض الإفصاح عمن اعتقلتهم خلال عدوانها المستمر على غزة، وكان آخرهم اعتقال المئات من الكوادر الطبية والمرضى والجرحى والنازحين داخل مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.