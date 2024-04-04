شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تكلفة الأضرار بالبنية التحتية فى غزة بلغت 18.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت الأمم المتحدة والبنك الدولى، أن تكلفة الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية الحيوية فى غزة بلغت حوالى 18.5 مليار دولار.

جاءت هذه النتائج فى تقرير مؤقت أصدرته المنظمتان بشكل مشترك، أشار إلى أن الحرب أسفرت عما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام حتى الآن، وستستغرق إزالتها سنوات عدة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت الأمم المتحدة أن تقرير التقييم المؤقت للأضرار كان قد استخدم مصادر جمع البيانات عن بعد لقياس الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير من عام 2024، كما نزح 75 في المائة من السكان، وخرج مائة في المائة، مائة في المائة، من الأطفال من المدرسة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه سيتم الانتهاء من تقييم أكثر شمولاً بمجرد أن يسمح الوضع بذلك، ومن المتوقع أن تكون الخسائر والاحتياجات أعلى بكثير من التقييم المؤقت.