شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بولندا: مقتل عمال إغاثة فى غارة بغزة أضر بسمعة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية البولندى، رادوسلاف سيكورسكى، أن مقتل سبعة من عمال الإغاثة فى غارة جوية إسرائيلية بقطاع غزة أضر بسمعة إسرائيل فى بولندا.

وقال سيكورسكي في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أدلى به اليوم الخميس، في بروكسل على هامش احتفال حلف شمال الأطلسى ناتو بالذكرى الـ75 لتأسيسه، إن عمال الإغاثة الذين قُتلوا في ذلك الهجوم كانوا يجلبون الطعام للمحتاجين ولم يشكلوا خطرا على أي شخص.

وأضاف لقد اعتقدت القوات الإسرائيلية أن هناك إرهابيا بينهم، لكن حتى لو كان هناك إرهابي، فيبدو أنهم كانوا على استعداد للتضحية بأشخاص لم يشكلوا خطرا مباشرا، وهذا أمر غير مقبول"، معربا عن اقتناعه بأن هناك خطأ ما في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي.

وتابع نحن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكننا لا نعترف بالحق في الإفراط في استخدام القوة، ولا نعترف بالحق في الاستيطان غير القانوني للأراضي الفلسطينية".

