شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الخميس، عملية الاقتراع فى انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2024 لفصله التشريعى الـ18 لانتخاب 50 عضوا على أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الـ12 من مساء اليوم وفق التوقيت المحلى لمدينة الكويت، ثم تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين من بين 200 مرشح لعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة، وذلك وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد في انتخابات تعد الثانية من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية التي يتزامن موعد إجرائها مع شهر رمضان المبارك.

ويحق لـ 834 ألفا و733 ناخبا منهم 405 آلاف و984 رجلا و428 ألفا و785 من الإناث التصويت لاختيار مرشح واحد من بين مجموع المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس بحيث يمثل كل دائرة المرشحون العشرة الأوائل فيها.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا على أصوات ناخبي الدائرة وفي الدائرة الثانية 39 مرشحا وفي الدائرة الثالثة 32 مرشحا الدائرة الرابعة 48 مرشحا وفي الخامسة 40 مرشحا.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فإن مدة مجلس الأمة هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الـ60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور التي تنص على للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور ، كما صدر في مطلع شهر مارس الماضي مرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد اليوم موعدا للاقتراع.