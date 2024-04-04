شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن رايتس ووتش تدعو دول العالم لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، فى بيان صحفى نشر على موقعها الرسمى، حكومات الدول لتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية هاجمت بشكل غير قانونى مبنى سكنيًا بغزة فى الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر الماضى دون وجود أى هدف عسكرى واضح، وهى غارة أسفرت عن مقتل 106 من المدنيين الفلسطينيين منهم 54 طفلا وهى تشكل جريمة حرب مفترضة.

وأعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكبت ست مجازر فى القطاع، أسفرت عن استشهاد 62 شخصًا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع والمستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33037 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75668 مُصابًا، علما بأن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا تحت الأنقاض، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.