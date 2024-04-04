شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات وعشائر غزة: نحمل حماس مسؤولية الكارثة الإنسانية فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حملت عائلات وعشائر قطاع غزة، حركة حماس مسؤولية الكارثة الإنسانية في القطاع، داعية أهالي غزة للوحدة والتمسك بأراضيهم.

وفى بيان لها، حملت العشائر حركة حماس مسؤولية العدوان الإسرائيلي وغيابها عن المشهد في قطاع غزة، مطالبة حماس بالتوقف عن حملات التخوين.

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت لحظة هجوم آلاف الفلسطينيين على شاحنات مساعدات وصلت من معبر رفح البري كانت في طريقها إلى المخازن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.