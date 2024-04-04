شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في بيت حانون ودير البلح بقطاع غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد اليوم الخميس، ستة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي على مدينتي بيت حانون ودير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في غارة استهدفت تجمعًا للفلسطينيين في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما استشهد ثلاثة فلسطينيين في غارات على منازل سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية على شواطىء وسط القطاع.

