شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مستشفى الشفاء في حالة خراب.. ووفاة 21 مريضا خلال الحصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة (أوتشا) ، في تقرير أصدره اليوم الخميس ، من تواصل عمليات القصف الإسرائيلي المكثّف والعمليات البرّية فضلًا عن القتال الضاري بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية في معظم أنحاء قطاع غزة وهو ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين ونزوح عدد أكبر منهم وتدمير المنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية.

ونبه التقرير ، نقلا عن منظمة الصحة العالمية ، إلى أن مستشفى الشفاء بات الآن في حالة خراب ولم يعد صالحا للعمل كمستشفى كما توفي 21 مريضًا خلال الحصار.



ولفت مكتب الأمم المتحدة ، في تقريره الدوري عن مستجدات الأعمال القتالية في قطاع غزة ، إلى مقتل سبعة من طاقم موظفي المطبخ المركزي العالمي في غارات جوية إسرائيلية متعددة أثناء تنقلهم في قافلة في دير البلح بعد إبلاغ الجيش الإسرائيلي عن تحركاتهم.



ووثّق المكتب أكثر من 700 حادثة عنف نفّذها المستوطنون في شتّى أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ 7 أكتوبر، وهو ما يشكل متوسط يومي يبلغ أربع أحداث.