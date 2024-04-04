الخليج اليوم .. خلال رمضان.. تبرعات "إحسان" للعمل الخيري تتجاوز 1.5 مليار ريال

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كسرت تبرعات حملة إحسان للعمل الخيري خلال رمضان 1445هـ، حاجز 1.5 مليار، في حين وصل مجموع التبرعات في منصة "إحسان" منذ انطلاقتها إلى أكثر من 6.55 مليار ريال.

تجاوز حجم التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري الرابعة في أول يوم أكثر من مليار ريال، وذلك منذ تدشينها بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتواصل الحملة جهودها في استقبال التبرعات عبر المنصة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ويؤكد هذا الرقم مدى التكاتف المجتمعي بالسعودية من المحسنين الأفراد والجهات خلال شهر رمضان المبارك، الذي يعد موسمًا عظيمًا للصدقة والبر والإحسان وفرصة سانحة للباذِلين والمُعطِين، حيث يتقرب الإنسان إلى ربه بالصدقات والأعمال الخيرية في هذه الأيام المباركة.

وتواصل الحملة عبر منصة العمل الخيري "إحسان" استقبال التبرعات على مدار الساعة خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، فيما وصل إجمالي حجم التبرعات في المنصة حتى الآن إلى أكثر من 6 مليارات ريال، ولا تزال التبرعات مستمرة.

وبلغت عمليات التبرع حتى الآن أكثر من 117 مليون عملية استفاد منها أكثر من 2.9 ملايين مستفيد في عدة مجالات خيرية وتنموية ومنها: التعليمية والاجتماعية والصحية والغذائية والسكنية والدينية.

وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa إلى جانب مركز خدمة المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والحسابات البنكية المخصصة.