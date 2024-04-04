شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يؤكد لولى العهد السعودى ضرورة إيجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء فى المملكة العربية السعودية.



وتناول الاتصال العلاقات التاريخية المتينة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات فى المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية فى غزة.



وأعرب الملك عبدالله الثانى - طبقًا لبيان الديوان الملكى - عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها بالمجالات كافة.



وجدد التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.