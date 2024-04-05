شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: استمرار العمل فى المنظومة الدينية بالحرمين خلال إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ باستمرار العمل بالمنظومة الدينية في الحرمين الشريفين خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ حرصًا على خدمة القاصدين والزائرين للحرمين.

وشدد رئيس الشؤون الدينية على ضرورة الرفع من وتيرة الأداء والخدمة خلال الأيام المباركة المقبلة؛ كونها ذروة الموسم الرمضاني الديني.

ووجه القيادات الدينية على تكامل الأدوار مع المنظومة الأمنية والهيئة العامة وجميع شركاء النجاح العاملة بالحرمين؛ لتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإثراء تجربة القاصدين دينيًا للخروج بموسم رمضاني استثنائي، عالي المعايير والجودة والتميز في كل المجالات.

ومن جهة أخرى تنتهى اليوم مهلة استقبال طلبات الوظائف المؤقتة للعمرة والحج للسعوديين والسعوديات في المسجد الحرام والمسجد النبوى، التى استمرت على مدى يومين.

تتضمن الوظائف المعلنة مجموعة متنوعة من التخصصات، مما يتيح للراغبين في العمل فرصة اختيار ما يتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم.