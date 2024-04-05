شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبنانى يؤكد الحفاظ على حقوق المودعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى مع المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، الأوضاع العامة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، وتركزت المباحثات على مسار الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولى، وفق بيان مجلس النواب اللبنانى.

من جانبه، نفى الدكتور محي الدين كل ما يشاع عن إبطال الإتفاق الأولي بين لبنان وصندوق النقد، بل أكد استمراريته وتطويره تماشياً مع الضرورات اللبنانية، كما تطرق البحث الى موضوع الودائع حيث أكد نبيه برى ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين كاملة لما في ذلك من أهمية لإستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي وثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بوطنهم لبنان .

كما تناول البحث موضوع النازحين السوريين وأزمة تمويل منظمة غوث اللاجئين (الأونروا ) وحجم الأعباء والخسائر التي يتكبدها لبنان بشكل عام والوضعين المالي والإقتصادي بشكل خاص جراء ذلك .