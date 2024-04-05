شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل فلسطينيا شرق نابلس والقوات تقتحم منازل بلدة بيت فجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، فلسطينيا من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من الجيبات العسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وداهمت أحد المنازل في مخيم عسكر وفتيشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت الشاب سامح بشارات.

وأضافت المصادر، أن قوة احتلالية أخرى كانت اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس فجر اليوم وفتشت عددا من المنازل فيها ولم يبلغ عن اعتقالات.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل وفتشتها دون أن يبلغ عن اعتقالات.