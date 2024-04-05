شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في غارة للطيران الإسرائيلي جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شخصان وأصيب آخرون اليوم الجمعة، في غارة للطيران الإسرائيلي على بلدة "عيتا الشعب" جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربي استهدف منزلا في بلدة "عيتا الشعب"؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.



كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة "كرفكلا" استهدفت منزلا بالقرب من الجدار الفاصل مع فلسطين المحتلة، فضلا عن غارة أخرى على بلدة "طيرحرفا" مستهدفة المنازل في البلدة، حيث توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.