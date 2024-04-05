شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة "المطبخ العالمي" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل موظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية اليوم /الجمعة/ بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل 7 من عمال الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية بقطاع غزة.

وأكدت المنظمة - التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها - أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه التحقيق بمصداقية في الحادث.

جاء ذلك - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - بعدما أقر الجيش الإسرائيلي بارتكاب سلسلة "أخطاء فادحة" أدت إلى وقوع الحادث، واتخاذ عدد من الإجراءات العقابية بحق الضباط المسئولين عن اتخاذ القرار الخاطئ، مؤكدا أنه سيواصل العمل على تنسيق ودعم نشاطات المنظمات الإنسانية، مع الحرص على سلامة أفرادها والحفاظ على حياتهم.

فيما أكدت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" أنه بدون تغيير منهجي، سيكون هناك المزيد من الإخفاقات العسكرية والمزيد من الاعتذارات والمزيد من الأسر المكلومة.