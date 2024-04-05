الخليج اليوم .. المرور: تخفيض سداد المخالفات يشمل المواطن والمقيم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة، أن إعلان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، مشدداً على أهمية الالتزام بأنظمة السلامة وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، مما يقلل من الحوادث ويحقق السلامة لسالكي الطرق.

وفي الوقت نفسه، فَسّر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية"واس" تفاصيل القرار، إذ قال إنه يشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024، بيد أنه للاستفادة من التخفيض ذاته فإنه يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال 6 أشهر بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتى تاريخ 18 / 10 / 2024.

وأوضح العقيد منصور الشكرة أن التخفيض يتيح سداد المخالفات دفعة واحدة أو سداد غرامة كل مخالفة على حدة، في المقابل أشار إلى تطبيق المادة 75 من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من تاريخ 18/ 4/ 2024م، فيما تقتضي حسب الإعلان الجديد المادة ذاتها تخفيض المخالفة الواحدة بـنسبة 25%.

وأشار متحدث المرور في حديثه لـ"واس" إلى أن المادة 75 تقتضي الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظاماً، وفي تفاصيل القرار ذاته فإن تخفيض المخالفات بنسبة 50% يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024م وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أما تخفيض 25% فيطبق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من هذا التاريخ.

أما عن الحالات التي لا تستوجب فيها الاستفادة من التفيض وخاصة الـ 25%، تتلخص في انقضاء مهلة الـ 15 يوماً للسداد دون التقدم بطلب مهلة الـ 90 يوماً أو بانقضاء 30 يوماً من المهلة الخاصة بـ 90 يوماً للسداد في حال طلبها.

وحسب القرار الذي أقرته وزارة الداخلية إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فإن بعض المخالفات المرورية تستوجب عدم التخفيض بـ 50% إذ تتلخص في التفحيط مثلاً أو قيادة المركبة تحت تأثير الممنوعات أو المخدرات، أو تناول العقاقير، بجانب تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم في الساعة في الطريق الذي تبلغ سرعته المحددة 120 كلم فأقل، أو حتى تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم ساعة.