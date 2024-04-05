شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن مطالبا بفتح جميع المعابر: تجويع سكان غزة يجب أن ينتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، إلى فتح جميع المعابر البرية إلى غزة ووقف إطلاق النار فى القطاع، الذى يعانى من حصار وعدوان مستمرين منذ 7 أكتوبر الماضى.



وقال الصفدى - فى منشور عبر منصة (إكس) اليوم /الجمعة/ - "الأمم المتحدة يجب أن تكون مسؤولة عن جميع العمليات الإنسانية وأن يكون لها حق الوصول الكامل" فى قطاع غزة.



وأشار إلى أن "أى شيء أقل من ذلك سيكون كذبة أخرى ولن يبدأ حتى فى معالجة الكارثة التى خلقتها إسرائيل"، قائلا إن "تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي".