شكرا لقرائتكم خبر عن "المقاومة الإسلامية فى العراق" تكشف عن عمليتين نفذتهما الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم السبت استهدافها هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسيّر، مؤكدة استمرارها في عملياتها.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأربعاء، هدفا عسكريا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير".

كما قالت في بيان ثان فجر السبت، إنها "استهدفت يوم الأربعاء هدفا حيويا في الأراضي المحتلة بواسطة السلاح المناسب".

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد تبنت بين الحين والآخر قصف مناطق في إٍسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

كما حذرت الفصائل الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".