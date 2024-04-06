شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألمانى يؤكد الاستمرار فى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى، على منصبه الجديد، مؤكدا الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال المستشار الألماني- في نص البرقية: "أهنئك تعينك رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، ونظرا للوضع المأسوي تواصل الحكومة الألمانية تقديم مساعدتها الإنسانية، وبالتعاون مع شركائنا الأوربيين نواصل الدعوة إلى حل الدولتين والسلام المستدام في المنطقة.