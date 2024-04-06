الخليج اليوم .. نجاح خطط قوات أمن العمرة في تفويج المصلين والمعتمرين في ليلة 27

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، نجاح خطط قوات أمن العمرة في تفويج المصلين والمعتمرين الخاصة في ليلة الـ 27 من شهر رمضان، مشيراً إلى أن النجاح جاء نتيجة الخطط الأمنية والتنظيمية فضلاً عن إدارة الحشود بفاعلية كبيرة، بجانب الموائمة مع محطات النقل العام التي عملت بكفاءة عالية، حسب قوله.

وكان المتحدث الرسمي لقوات أمن العمرة، المقدم خالد الكريديس كشف في وقت سابق لـ"العربية.نت عن أن اختصاصات قوات أمن العمرة تتنوع وفق تسلسل رحلة المعتمرين، والمصلين، منذ قدومهم عبر مراكز الضبط الأمني إلى منافذ العاصمة المقدسة، مروراً بمواقف المركبات التي ترتبط بها محطات انطلاق حافلات النقل المخصصة للمعتمرين والمصلين لنقلهم إلى المنطقة المركزية والمسجد الحرام ذهاباً وإياباً بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل.

وكانت الإدارة العامة للمرور ذكرت في حديث خاص لـ "العربية نت" أنها بدأت استقبال المعتمرين وزوار بيت الله الحرام من المواقف الخمسة التي توجد على مداخل العاصمة المقدسة مثل موقف الشميسي طريق الأمير محمد بن سلمان، بجانب موقف النورية على طريق المدينة المنورة، فضلاً عن موقف الشرائع طريق الطائف السيل، وموقف طريق الهدا، وكذلك موقف الليث، فجميعها تتجه عبر وسائل النقل العام بعد إيقاف المعتمرين لمركباتهم إلى المحطات الداخلية، وبعدئذ الانتقال الى المنطقة المركزية للحرم.