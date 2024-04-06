شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد توقع 12 مذكرة تفاهم مع شركات سعودية لتعزيز الاستثمار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط العراقية توقيع 12 مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية في العراق.

وقالت التخطيط العراقية في بيان تلقته إنه "برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد على تميم وقع العراق والمملكة العربية السعودية، مذكرات تفاهم مع 12 شركة سعودية بهدف تعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية".

وأضاف أن "مذكرات التفاهم الموقعة مع 12 شركة سعودية، مع صندوق العراق للتنمية، جاءت بهدف تعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية في العراق".

ووقعت السعودية مع العراق، في يناير الماضي، اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص، وذلك في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وجذب الاستثمارات الأجنبية.