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الوطني للزلازل في سوريا: تسجيل 6 هزات أرضية فى البلاد

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القاهرة - سامية سيد - قال المركز الوطني للزلازل في سوريا، إن "محطات الرصد سجلت في المركز الوطني للزلازل ٦ هزات ليوم الجمعة ولغاية الثامنة صباح اليوم.

وجاء الهزات وفق المركز الوطني للزلازل في سوريا كالتالي: 


هزتين في تركيا الساعة ١٠:٤٦ و ١٢:١٣ امس بقدر ٣.٣ و ٣.٤ ريختر


هزة غرب طرطوس بحوالي ٥١كم بالبحر الساعة ١٥:١٤ بقدر ٢.٥ ريختر


هزة في لواء اسكندرون الساعة ١٥:٤٦ بقدر ٢ ريختر

هزة في وسط تركيا مع بداية هذا اليوم الساعة ١:٢٨ بقدر ٣.١ ريختر


هزة جنوب غرب القنيطرة بحوالي ٣٤كم الساعة ٢:١٠ بقدر ٢.٤ ريختر
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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