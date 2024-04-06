شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني للزلازل في سوريا: تسجيل 6 هزات أرضية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المركز الوطني للزلازل في سوريا، إن "محطات الرصد سجلت في المركز الوطني للزلازل ٦ هزات ليوم الجمعة ولغاية الثامنة صباح اليوم.
وجاء الهزات وفق المركز الوطني للزلازل في سوريا كالتالي:
هزتين في تركيا الساعة ١٠:٤٦ و ١٢:١٣ امس بقدر ٣.٣ و ٣.٤ ريختر
هزة غرب طرطوس بحوالي ٥١كم بالبحر الساعة ١٥:١٤ بقدر ٢.٥ ريختر
هزة في لواء اسكندرون الساعة ١٥:٤٦ بقدر ٢ ريختر
هزة في وسط تركيا مع بداية هذا اليوم الساعة ١:٢٨ بقدر ٣.١ ريختر
هزة جنوب غرب القنيطرة بحوالي ٣٤كم الساعة ٢:١٠ بقدر ٢.٤ ريختر
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز