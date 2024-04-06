شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني للزلازل في سوريا: تسجيل 6 هزات أرضية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز الوطني للزلازل في سوريا، إن "محطات الرصد سجلت في المركز الوطني للزلازل ٦ هزات ليوم الجمعة ولغاية الثامنة صباح اليوم.

وجاء الهزات وفق المركز الوطني للزلازل في سوريا كالتالي:



هزتين في تركيا الساعة ١٠:٤٦ و ١٢:١٣ امس بقدر ٣.٣ و ٣.٤ ريختر



هزة غرب طرطوس بحوالي ٥١كم بالبحر الساعة ١٥:١٤ بقدر ٢.٥ ريختر



هزة في لواء اسكندرون الساعة ١٥:٤٦ بقدر ٢ ريختر

هزة في وسط تركيا مع بداية هذا اليوم الساعة ١:٢٨ بقدر ٣.١ ريختر



هزة جنوب غرب القنيطرة بحوالي ٣٤كم الساعة ٢:١٠ بقدر ٢.٤ ريختر

