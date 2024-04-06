شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يحبط هجوما إرهابيا في شبيلى ويقتل 11 عنصرا من "الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش الصومالي، اليوم /السبت/، من قتل 11 عنصرا إرهابيا خلال تصديه لهجوم إرهابي كانت مليشيات الشباب "الخوارج" تحاول شنه على مدينة "بلعد" في محافظة شبيلى الوسطى، جنوب شرق الصومال.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم، أن القوات نجحت في تفجير سيارة مفخخة كانت المليشيات الإرهابية تسعى إلى تفجيرها داخل المدينة لإلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء، ولم تسفر عملية التفجير عن قتلى في صفوف المدنيين، لكنها أسفرت عن تدمير بعض منازل المواطنين وإصابة ثلاثة من الجنود الذين أحبطوا الهجوم الإرهابي.



ونقلت (صونا) عن عمدة مدينة "بلعد" قاسم علي نور، قوله إن الجيش نجح في تصفية 11 من العناصر الإرهابية التي حاولت، صباح اليوم، شن هجوم على المدينة.



وأضاف "نور" أنه لا توجد خسائر بشرية في صفوف المدنيين أثناء التصدي للهجوم الإرهابي الفاشل على المدينة.

أحبط الجيش الصومالي، اليوم /السبت/، هجوما إرهابيا كانت مليشيات "الخوارج" تحاول شنه على مدينة بلعد في محافظة شبيلى الوسطى، جنوب شرق الصومال.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم، أن القوات نجحت في تفجير سيارة مفخخة كانت المليشيات الإرهابية تسعى إلى تفجيرها داخل المدينة لإلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء، ولم تسفر عملية التفجير عن قتلى في صفوف المدنيين، لكنها أسفرت عن تدمير بعض منازل المواطنين وإصابة ثلاثة من الجنود الذين أحبطو الهجوم الإرهابي.