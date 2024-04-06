شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33137 فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 183 على التوالي إلى 33137 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75815 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 46 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 65 فلسطينيًا بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.