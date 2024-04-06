شكرا لقرائتكم خبر عن كسوف كلى للشمس بالتزامن مع تحرى هلال عيد الفطر.. و"الفلك الدولى" يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثيرت العديد من التكهنات حول توقع حدوث كسوف كلي للشمس، الاثنين المقبل، بالتزامن مع تحري هلال عيد الفطر في بعض الدول.

ويعد الكسوف الكلي للشمس المرتقب يوم الاثنين المقبل، جزءًا من نمط متكرر من الكسوف الذي زار أميركا الشمالية آخر مرة في عام 1970، وسيتكرر مرة أخرى في عام 2078. ولهذا السبب يتكرر نفس الكسوف كل 54 عامًا.

ونشرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» مقطع فيديو جديدًا على موقع «يوتيوب» يتضمن نصائح بسيطة لأولئك الذين يرغبون في تصوير كسوف الشمس الجزئي والكلي يوم الاثنين.

وذكرت وكالة ناسا أن هذا هو آخر كسوف كلي للشمس يمكن رؤيته في الولايات الأمريكية الـ48 السفلى حتى عام 2044. وحذرت من ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم النظر مباشرة الى الشمس إلا من خلال نظارات متخصصة.

وحول حقيقة ما سيحدث يوم الاثنين فى الدول العربية، قال محمد شوكت عودة، عضو الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) ومدير مركز الفلك الدولي، من خلال تدوينة على حسابه وحساب مركز الفلك الدولي على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"، "ستشهد السماء كسوفا كليا للشمس يوم الاثنين المقبل، ولن يشاهد من المنطقة العربية. سيشاهد الكسوف الكلي من مناطق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ فقط".

وأضاف أن سبب الضجة التي أثيرت حول هذا الأمر، أن الكسوف سوف يشاهد من مدن كبيرة وعديدة في الولايات المتحدة، ولذلك هناك اهتمام إعلامي كبير به من قبل وسائل الإعلام الأميركية، وبعض الجهات الإعلامية الأخرى تنقل هذه الضجة إلى منطقتنا دون وجود مبرر لذلك.

وقال إن أطول مدة للكسوف الكلي هذا هي 4 دقائق و28 ثانية، وهي ليست مدة استثنائية، فالكسوف الكلي يصل في كسوفات أخرى إلى مدة تزيد عن السبع دقائق، لكن ما يميز هذا الكسوف أنه يمكن رؤية كوكبي الزهرة والمشتري أثناء الكسوف الكلي، والميزة الحقيقية أن هناك إمكانية لرؤية المذنب (12P/Pons-Brooks)أثناء الكسوف أيضا.

ومن جهة أخرى، كان مركز الفلك الدولي قد قال، فى وقت سابق، إن هناك عددا من الدول ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين المقبل، وهي الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 مارس الماضى؛ إلا أن رؤية الهلال بالسماء في 8 أبريل مستحيلة وذلك لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس. ولذا ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد في تلك الدول، ومنها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية.

أما الدول التى بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا والهند وبنجلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، فهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 إبريل، الموافق 29 من شهر رمضان في هذه الدول.

وفي الحالتين، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم (9 أبريل) ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية. كما أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين، بحسب مركز الفلك الدولي.

ولذا فمن المتوقع أن تعلن معظم الدول حول العالم رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر السعيد فيها أيضا؛ إلا أنه من غير المستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون الخميس 11 أبريل عيد الفطر في تلك الدول.