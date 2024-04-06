الرئيس التونسى: لابد من اتخاذ تدابير لمنع تآكل الشواطىء ومكافحة التلوث البحرى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم السبت على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع تآكل الشواطىء ومكافحة التلوث البحرى.



وجاءت تصريحات الرئيس التونسى خلال زيارته لمدينة الحمامات للاطلاع على تآكل الشاطئ الذى غمرته مياه البحر إلى جانب تفاقم التلوث البحرى نتيجة لتوجيه مياه الصرف الصحى إلى البحر، وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.



وأضاف الرئيس التونسى أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلى تم انشائها للمحافظة على هذا الشريط وعلى الملك العمومى البحرى وما يحدث فى عدد من الشواطئ بولاية نابل وبغيرها من الولايات يرتقى إلى مرتبة الجريمة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الانجراف ولتآكل الشواطئ .