شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يسقط مسيرة ويقصف مواقع إسرائيلية.. وجيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي السبت، القصف على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن حزب الله - في بيان صحفي - أنه استهداف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين في المنطقة الحدودية، فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية ومدفعية على مواقع في الجنوب اللبناني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي - في بيان مقتضب أوردته إذاعة الجيش - أن "صاروخ أرض-جو أطلق نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو (التابع له) كانت تعمل في الأجواء اللبنانية، حيث أصيبت الطائرة المسيرة وسقطت داخل الأراضي اللبنانية". وقال الجيش إن الحادث قيد التحقيق.

وأعلن حزب الله أن مقاتليه أسقطوا - عند الساعة 8:50 من مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، الطائرة ال‏مسيرة المسلحة من نوع هرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية، مضيفا أن مقاتليه استهدفوا - عند الساعة 6:15 مساء - نقطة ‏الجرداح بصاروخ بركان وأصابوها إصابةً مباشرة. وعند الساعة 4:10 من بعد ظهر اليوم، استهدف مقاتلو الحزب، منظومة ‏التشويش على المسيّرات في موقع العاصي بمسيّرة هجوميّة انقضاضيّة وأصابتها إصابة مباشرة.

وأشار الحزب إلى أنه استهدف تجمعًا ‏لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة شوميرا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.



‏‏وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قرابة الساعة الخامسة والثلث من عصر اليوم، عدوانا جويا، حيث شن غارة مستهدفا بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وملقيا صاروخين جو - أرض على المنطقة المستهدفة".