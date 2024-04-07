شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يُصيب شابا بالرصاص الحى فى رأسه ويعتقل أسيرة محررة فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحامها عدة أحياء بمدينة رام الله، وسط اندلاع مواجهات، بينما تم اعتقال طالبة جامعية.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الشاب بشار وهبة، اصيب بالرصاص في الرأس إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بينما كان على سطح منزله في حي عين مصباح في رام الله التحتا.

ووصفت مصادر صحية إصابة الشاب بـ"الحرجة".

وكانت قوات الاحتلال معززة بأكثر من 15 آلية ودبابة عسكرية اقتحمت عدة أحياء من مدينة رام الله، فجر اليوم، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل وسط اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان.

وتركزت عمليات الاقتحام الاسرائيلية، في حي وشارع الارسال، وفي حي عين مصباح، ورام الله التحتا، حيث اندلعت مواجهات اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأفاد شهود عيان بتعمد قوات الاحتلال اطلاق النار صوب الشاب وهبة، بينما كان يقف على سطح منزله وإصابته برصاصة بالرأس وتم نقله الى مجمع رام الله الطبي، حيث وصفت اصابته بالحرجة.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة وطالبة الدراسات العليا في جامعة بيرزيت، ليان كايد، بعد اقتحام منزلها في شارع عين المصباح.