شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف هدف حيوى بمدينة إيلات جنوبى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسير.

ووفقا لوكالة سبوتنيك ، قالت الفصائل العراقية ، في بيان لها، "استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد، هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش" في أراضينا المحتلة بالطيران المسير، وتؤكد الحركة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".



وأمس أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها أنها استهدفت "بواسطة الطيران المسيّر، مصافي النفط في حيفا"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".



وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".