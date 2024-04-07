شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على حى الجنينة شرق رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مواطنان في محيط منزل قرب مسجد الاستقامة قصفه الاحتلال في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية، كانت طائرات الاحتلال الحربية نفذت غارات عديدة على مناطق متفرقة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غز، ليلة امس السبت، واستهدفت مجموعة من الأهالي قرب المسلخ التركي غربا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بالتزامن مع قصف نفذته مدفعية الاحتلال على مناطق واسعة جنوب وغرب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال قصفت مناطق واسعة في بيت حانون ومنطقة قليبو شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، والأحياء الجنوبية للمدينة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد 33137 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية.