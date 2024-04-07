شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 4 مجازر للاحتلال ترفع حصيلة حربه على القطاع لـ33 ألفا و175 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 4 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 38 شهيدًا و71 مُصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 33175 شهيدًا و75886 إصابة، علمًا بأن هذه الأرقام لا تتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرق الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، إثر قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المدنيين في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

واستشهد وأصيب عدد من الأشخاص فجرًا في سلسلة غارات، في اليوم الـ 184 من الحرب المتواصلة على القطاع، وقالت مصادر إن القصف تركز على مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

ونفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات على منازل في حي الجنينة بمدينة رفح، وأخرى في خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت المصادر بأن طيران الاحتلال أطلق النار بشكل مكثف نحو منطقة الزنة، وبني سهيلا، شرقي خان يونس؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.

وأصيب مواطنان في محيط منزل قرب مسجد الاستقامة قصفه الاحتلال في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية قد نفذت غارات عديدة على مناطق متفرقة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أمس، واستهدفت مجموعة من الأهالي قرب المسلخ التركي غربا؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف نفذته مدفعية الاحتلال على مناطق واسعة جنوب وغرب المدينة.