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شؤون الحرمين: توفير مصليات مخصصة لذوات الإعاقة والمسنات بالمسجد الحرام

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام توفير مصليات وأماكن مناسبة لذوات الإعاقة والمسنات يشرف عليها كادر متخصص في التربية الخاصة بمختلف فئاتها .

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته قناة الإخبارية ، اليوم الأحد، أن المصليات مزودة بالخدمات ووسائل المساعدة لجميع الإعاقات سواء للمكفوفين أوالحركيين والصم وغيرهم .

وأضافت أن من أهم الخدمات توفير العصي البيضاء ومصاحف ومطبوعات برايل الورقية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للصم التي تتضمن ترجمة الخطب يوم الجمعة بلغة الإشارة وتوفير كادر متخصص في الإعاقة السمعية للتواصل معهن وتلبية احتياجهن، بالإضافة إلى توفير مصاحف بلغة الإشارة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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