شكرا لقرائتكم خبر عن 33.175 فلسطينيًا.. حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 184 على التوالي إلى 33.175 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75.886 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 38 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 71 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيمات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء من مخيم النصيرات جراء تعرضهم لغارة جوية إسرائيلية، كما أصيب العديد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة دير البلح وسط القطاع.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لكافة الأحياء السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقد تصاعدت أعمدة من الدخان الأسود في أرجاء المدينة عقب القصف الإسرائيلي.

