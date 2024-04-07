شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: 90% من أطفال غزة مصابون بأمراض معدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 90% من الأطفال في قطاع غزة أصيبوا بمرض معدي واحد على الأقل، نتيجة نزوح عائلاتهم واكتظاظ مراكز الإيواء مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأشار المركز أن 28 طفلًا فارقوا الحياة بسبب الجوع والعطش والجفاف، لافتًا النظر لارتفاع حالات الإجهاض والولادة المبكرة في صفوف النساء الحوامل، الذي يبلغ عددهن نحو 60 ألف حامل.

وكانت معطيات وإحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية قد وثقت قتل الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة نحو 14500 ألف طفل، يضاف إلى ذلك وجود المئات من الأطفال تحت أنقاض المنازل المدمرة.