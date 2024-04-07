شكرا لقرائتكم خبر عن الإغاثة الفلسطينية: الأوضاع تزداد سوءا في غزة مع استمرار قصف قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية أن الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم في غزة ، مع استمرار القتل والقصف من قبل قوات الاحتلال.



وقال الدكتور ياغي في مداخلة هاتفية لقناة النيل الإخبارية - "إن القطاع يعاني جراء القصف المستمر من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة لنقص الأدوية ومجاعة خانقة خاصة في مناطق الشمال نتيجة لتحكم قوات الاحتلال فيما يدخل إلى قطاع غزة من مواد غذائية ودوائية".



وأضاف أن الوضع صعب للغاية ، اليوم وبعد مرور 6 أشهر من المعاناة والكارثة الإنسانية التي تسببت بها الجرائم الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة نتحدث عن 33 ألف شهيد وأكثر من 75 ألف مصاب والآلاف من الشهداء مازالوا تحت الأنقاض لم تستطيع قوات الإنقاذ والدفاع المدني من استخراجها ، بالإضافة الى أنه تم تسجيل حالات وفاة خاصة بين الأطفال نتيجة سوء التغذية ، كما أن الأوضاع كارثية في مجالات عديدة حيث تم تدمير معظم المستشفيات الموجودة في القطاع وما تبقى فقط 6 مستشفيات تعمل بشكل جزئي ، وهناك 500 شخص من الطواقم الطبية تم قتلهم بدم بارد وأكثر من 110 سيارات إسعاف تم تدميرها وكل هذا يحدث أمام أنظار العالم.



وأشار إلى أن المؤسسات والمنظمات الدولية تعمل بما تستطيع القيام به من تقديم خدمات إنسانية عاجلة ولكن هذه الخدمات مازالت غير كافية ، كما أن المؤسسات الأهلية الفلسطينية تعاني من التضيقات والاعتداءات من قوات الاحتلال.



وأوضح أن قوات الاحتلال الأسبوع الماضي بقصف قافلة مكونة من 3 سيارات تابعة للمطبخ المركزي العالمي مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص من العاملين في هذه المنظمة الإنسانية بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 140 موظفا من وكالة الأونروا حيث تم استهدافهم أثناء عملهم ، وتهدف دولة الاحتلال من ذلك إخافة المؤسسات الدولية ومنعها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين في الأراضي الفلسطينية.