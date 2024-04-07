الخليج اليوم .. محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء باكستان في مكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.



وتمتاز العلاقات الثنائية بالتزام الطرفين باعتدال نهجهما السياسي وانفتاحهما على العالم والتنسيق بين سياساتهما وتعاونهما في المحافل الدولية، الأمر الذي شكّل بعداً فاعلاً في تنامي وتيرة العلاقات الثنائية بينهما في مختلف الصُّعد، وارتقت لمستوى " الشراكة الإستراتجية " وتعزيز علاقاتهما في جميع المجالات السياسية، والعسكرية والأمنية، والاجتماعية، والتنموية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية، حسب تقرير لـ" وكالة الأنباء السعودية" واس.

ولي العهد أثناء تناوله الإفطار

إلى ذلك، ترتكز العلاقات الثنائية على قاعدة متينة جوهرها وحدة العقيدة والإخاء، وما يشكلانه من ثقل على مختلف الصُّعد إسلامياً وإقليمياً ودولياً، تتصف على المستويين الشعبي بـ "التقارب والاحترام المتبادل " والسياسي بـ "التفاهم وتكامل الأدوار " تعزيزاً لمسيرة العمل المشترك، وقوة مؤثرة تجاه مختلف القضايا قارياً وأممياً.