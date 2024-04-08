شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يتلقى دعوة من نظيره البحريني لحضور القمة العربية مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقّى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، دعوة رسمية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لحضور القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين بتاريخ ١٦ مايو المقبل.



وتسلم رسالة الدعوة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، من سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، الذي نقل تحيات الملك حمد إلى الملك عبدالله الثاني.



ونقل الصفدي،طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، تحيات الملك عبدالله الثاني للعاهل البحريني وتمنياته بنجاح القمة العربية الثالثة والثلاثين.