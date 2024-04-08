شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلى مناطق مُختلفة فى مخيم "النصيرات"، وفى رفح، بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة بعد استهداف طيران الاحتلال الحربى منشأة تجارية تؤوى نازحين فى أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفى رفح جنوب القطاع، استشهد شاب على الأقل وأصيب عدد آخر، بعد قصف الطيران الإسرائيلى الحربى استهدف مدنيين فى بلدة النصر شمالى "رفح" جنوب القطاع.

وتم انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال فجر اليوم شرق حى الشجاعية بمدينة غزة ولازال هناك عدد آخر تحت الأنقاض.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33175، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى نحو 75886، فيما لا يزال الآلاف فى عداد المفقودين تحت الركام وفى الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر فى غزة، فى الـ 24 ساعة السابقة لبيانها، ما أدى لاستشهاد 38 شخصا، واصابة 71 آخرين.