شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يبحث هاتفيا مع نظيره الأردنى الأوضاع فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتى عبدالله على اليحيا، فى اتصال هاتفى مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، تطورات الأوضاع المأساوية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور بشأن التصعيد الخطير فى قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة دعم الجهود الدولية للإسراع فى توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطينى فى أقرب وقت .



وقالت الخارجية الكويتية فى بيان لها، إن الاتصال تناول ايضا حث المجتمع الدولى للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوصول إلى حلٍ عادل ودائم للقضية الفلسطينية وتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية فى هذا الإطار.



وبدوره ثمن وزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا الدور الفاعل الذى تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية نحو تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك، مؤكدا دعم دولة الكويت لكافة الجهود التى تقوم بها الأردن تجاه وقف هذه الحرب والحد من تداعياتها، ودعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد أنجع السبل لإنهاء التدهور الخطير الذى يهدد أمن المنطقة.