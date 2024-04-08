شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 27 فلسطينيا من الخليل وتقتحم مدينة طولكرم ومخيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 27 فلسطينيا من عدة بلدات بالخليل فى الضفة الغربية، فى حين اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طولكرم ومخيمها وسط عمليات تدمير ممنهجة للبنية التحتية .

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ونادي الأـسير لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت كلا من: حذيفة يوسف مصطفى جوابرة، وهادي مراد نعيم حسن جوابرة ،وبسام عطا الله جوابرة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة دورا جنوب الخليل، كلا من محمد إبراهيم حسان مسالمة، وصقر الجمل مسالمة، وحسام مسالمة، ويوسف حسان مسالمة، وأمين الصوص، وخليل الصوص، وإبراهيم يوسف التلاحمة، ومحمد احمد قزاز، وفادي عمرو، وكرم سعيد حمد مسالمة، وعبد الله محمد عبد الله الرجوب، وحذيفة محمد عبد الله الرجوب، ومحيي ايمن الشراونة، ومحمد محمود السبع عمرو، وسعود مسالمة، وإسماعيل نايف مسالمة، ونصر ايمن الشراونة، ونور الحروب، وتامر فقوسة، وبسام فقوسة، وعبد الله حسن صافي، وأنور بريوش، ومحمد عادل شلش، وحسام أبو راس.

كما اعتدت تلك القوات عليهم وعلى عائلاتهم بالضرب المبرح، واقتادتهم، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، مدينة طولكرم ومخيمها وسط عمليات تدمير ممنهجة للبنية التحتية .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام عدد من آليات الاحتلال مدعومة بجرافتين، المدينة من محورها الغربي، وتقدمت باتجاه ميدان المحاكم العليمي.

وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف مقطع من الشارع الغربي في محيط مسجد المرابطين في المنطقة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.

كما دمرت جرافات الاحتلال شارع دوار العليمي، وطالت بنيته التحتية وخاصة شبكة المياه في المنطقة، وادراج مجمع المحاكم.