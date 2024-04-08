شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت شابة فلسطينية، اليوم الاثنين، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى صوبها، أثناء مرورها عبر حاجز تياسير العسكرى شرق طوباس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفى، أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابة لم تعرف هويتها بعد، برصاص الاحتلال قرب طوباس.. مضيفة أن الاحتلال أغلق الحاجز بكلا الاتجاهين؛ ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي وقت سابق أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر في المخيم إن عددا من مركبات الاحتلال وجرافتين اقتحمت المخيم، ونشر الاحتلال القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، وسمع أصوات إطلاق الرصاص الحي، دون التبليغ عن إصابات.. موضحة أن جنود الاحتلال قاموا باقتحام أحد المراكز الثقافية في المخيم، وتفتيشه.