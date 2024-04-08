الخليج اليوم .. السعودية وباكستان تدعوان لبذل جهود دولية لوقف العمليات في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعت السعودية وباكستان في بيان مشترك اليوم الاثنين، إلى بذل جهود دولية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتخفيف تداعياتها الإنسانية.

وشدد البيان، الصادر عقب اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف في مكة، على ضرورة قيام المجتمع الدولي "بالضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والالتزام بالقانون الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع المثير للقلق في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

دفع عملية السلام

وناقش الجانبان أيضاً ضرورة دفع عملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة وكذلك مبادرة السلام العربية الهادفة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعقد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني، اجتماعاً رسمياً يوم أمس في قصر الصفا بمكة المكرمة.

تعزيز العلاقات

وتمحورت المباحثات حول تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات.

كذلك تم التأكيد على دور المملكة الداعم للاقتصاد الباكستاني والرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأكد الطرفان التزامهما بالتعجيل في تنفيذ حزمة استثمارية (موجة أولى) بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البلدين، والتي تم مناقشتها سابقاً.

وأكد الجانبان على أهمية الحوار بين باكستان والهند لحل القضايا العالقة بين البلدين، خصوصاً نزاع جامو وكشمير، لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

كما وجّه رئيس وزراء باكستان إلى ولي العهد دعوة الزيارة الرسمية إلى باكستان في أقرب فرصة ممكنة، وأعرب ولي العهد عن قبوله لهذه الدعوة.