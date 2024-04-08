الخليج اليوم .. لمستقبل أذكى.. وزارة الداخلية تطلق تحدي"أبشر" بنسخته الرابعة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في إطار ابتكار الحلول الإبداعية، أطلقت "وزارة الداخلية" مسابقة تحدي "أبشر" لـ عام 2024، بنسختها الرابعة بعنوان "نبتكر لمستقبل أذكى"، إذ توظف الخوارزميات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة في خدمات الوزارة لعملائها، من أجل الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية والميدانية وتحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.

ويعد" تحدي أبشر" مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية لتشجيع أفكار المبدعين على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية، خاصة "أبشر"، فضلاً عن الأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة، بجانب تمكين الإبداع في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة.

ووضعت "الداخلية" مجالات للترشح على غرار تقديم أفكار إبداعية وحلول ذكية تستخدم الهوية الرقمية لتعزيز دور وزارة الداخلية في الأمن والسلامة لتقديم تطبيقات وخدمات مبتكرة إبداعية داخل وخارج المملكة التي يحتاجها العملاء، في المقابل فإنها تستقبل الأفكار بموعد آخره: 14 أبريل.

وتسهم بذلك، بتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم المحتويات الصوتية والنصية والمرئية التي تسهم في فهم البلاغات والقضايا لإيجاد أنماط لعرض البيانات وتصويرها لتمكين فهم البيانات والروابط والعلاقات بين القضايا والبلاغات والتنبؤ فيما يخدم الأمن والسلامة والاستخدام الأمثل للموارد والكوادر البشرية.

وللتذكير بمنظومة "أبشر" ككل فإنها منصة تابعة لوزارة الداخلية لتقديم الخدمات الرقمية، فيما تعد ذات قيمة مضافة ربما لا يطلبها العميل، بيد أنها تعزز التحول الرقمي وتحقق الاستدامة وكفاءة الإنفاق وتحسين تجربة العملاء.