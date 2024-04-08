الخليج اليوم .. الإمارات.. طائرة كسوة العيد لأبناء غزة تصل العريش

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تحمل على متنها 4000 طرد كسوة العيد تمهيداً لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة ضمن عملية "طيور الخير".

وتشتمل طرود كسوة العيد على ملابس وأحذية وألعاب أطفال ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة وذلك لبث الأمل والفرح في قلوب الأُسر والأطفال.

وتأتي هذه المبادرة والتي تستمر خلال عيد الفطر بهدف تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.

جدير بالذكر أن عملية "طيور الخير" التي بدأت شهر فبراير الماضي تقوم بإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، على شمال قطاع غزة، سعياً لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين ، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.