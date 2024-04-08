شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم أميرى كويتى بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة الكويتي للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى 14 مايو القادم، وذلك وفقا للمادة (106) من الدستور الكويتي.



تجدر الإشارة إلى أنه يوم الجمعة الماضي أعلنت اللجنة الرئيسية للإنتخابات في الكويت فوز 50 نائبا بمجلس الأمة الكويتي 2024 للفصل التشريعي 18 كما حدد مجلس الوزراء الكويتي في 17 من ابريل الجاري موعد انعقاد اول جلسات المجلس.